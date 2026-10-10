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Пассажирский Airbus подал сигнал бедствия у берегов Чили

Антон Потоков

Пассажирский Airbus, вылетевший из Сантьяго, подал сигнал бедствия во время полета у берегов Чили. Об этом сообщает Flightradar24, передает Apa.

«Самолет рейса JA850 Сантьяго – Трухильо, передавший сигнал 7700, разворачивается на юг», – говорится в сообщении .

Самолет вылетел вечером по местному времени. Согласно расписанию, он должен был приземлиться в аэропорту Трухильо.

Код 7700, который экипаж передает диспетчерам, означает, что на борту возникла чрезвычайная ситуация, требующая немедленного внимания.

После подачи сигнала воздушное судно направилось в сторону аэропорта Антофагаста. По последним данным, лайнер сел на западе Чили.

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