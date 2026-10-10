В сторону Москвы и области летело 403 дрона
С вечера до 8:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 дрона. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. 25 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве.
Ночью силы ПВО сбили 560 украинских беспилотников над регионами России.
Утром 10 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в регионе был поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города. Пострадал мужчина. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в ЖК.