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В сторону Москвы и области летело 403 дрона

Ведомости

С вечера до 8:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 дрона. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. 25 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве.

Ночью силы ПВО сбили 560 украинских беспилотников над регионами России.

Утром 10 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в регионе был поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города. Пострадал мужчина. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в ЖК.

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