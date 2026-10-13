Писториус призвал не реагировать рефлекторно на каждое заявление Трампа

Журналист Михаэль Бреккер спросил министра, способны ли Германия и другие европейские страны заменить США в военном отношении в рамках НАТО. «Нам нужно отучиться рефлекторно реагировать на все, что говорит американский президент. Иначе это потребует от нас слишком много времени и сил», – ответил Писториус.