Писториус призвал не реагировать рефлекторно на каждое заявление Трампа
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал отказаться от «привычки» реагировать на все, что говорит президент США Дональд Трамп. Его слова передает Bild.
Журналист Михаэль Бреккер спросил министра, способны ли Германия и другие европейские страны заменить США в военном отношении в рамках НАТО. «Нам нужно отучиться рефлекторно реагировать на все, что говорит американский президент. Иначе это потребует от нас слишком много времени и сил», – ответил Писториус.
12 октября газета Die Welt писала, что президент России Владимир Путин смог изменить отношение Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, используя дизельное топливо как стратегический ресурс. По данным издания, Европа также располагает ресурсом, который могла бы использовать в переговорах с Вашингтоном, однако не стала этого делать.