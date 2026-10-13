«АдГ» и партия Вагенкнехт призвали ФРГ последовать примеру США в сделке с РФ

9 октября в ходе телефонного разговора Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.