«АдГ» и партия Вагенкнехт призвали ФРГ последовать примеру США в сделке с РФ
Представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левого «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW) призвали власти ФРГ последовать примеру США и возобновить энергетическое сотрудничество с Россией. Заявления представителей партий приводит Die Welt.
Основательница BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо заключить с Россией соглашение о поставках дизельного топлива. «Да, Германии тоже нужна дизельная сделка с Россией. Цены на топливо по-прежнему возмутительны. Санкционной политикой против России мы лишь вредим самим себе», – сказала она.
По словам Вагенкнехт, Германии необходимо восстановить регулярные поставки российской нефти и газа, в том числе для поддержки национальной промышленности. Она также сообщила, что BSW совместно с АдГ намерены вынести соответствующее предложение на голосование в парламенте Саксонии-Анхальт.
Представитель фракции АдГ по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер также поддержал договоренность между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, американский президент отказывается от санкционной политики, которая приводит к росту цен на энергоносители и наносит ущерб западной экономике. Фронмайер призвал правительство Германии взять пример с Вашингтона.
«Дешевые российские энергоносители были одной из опор немецкого благосостояния – это необходимо вернуть», – заявил он.
При этом представители ХДС/ХСС, «Зеленых» и Левой партии раскритиковали российско-американскую сделку. В частности, представитель ХДС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт заявил, что соглашение может предоставить России дополнительные средства «для продолжения военных действий на Украине».
9 октября в ходе телефонного разговора Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.