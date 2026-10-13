В США одобрили препарат для лечения шизофрении с инъекцией раз в месяц

Препарат предназначен для лечения шизофрении у взрослых. В отличие от таблетированной формы оланзапина, которую необходимо принимать ежедневно, «Велтруза» вводится подкожно один раз в месяц. При этом пациентам не требуются дополнительные начальные дозы препарата, одновременный прием таблеток или обязательное медицинское наблюдение после инъекции. Лекарство будет доступно в трех дозировках – 318, 425 и 531 мг.