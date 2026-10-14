Единственный ледокол ВМС Великобритании вышел из строя
Единственный ледокольный патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Protector вышел из строя из-за неисправности двух двигателей. Судно отбуксировали на военно-морскую базу Девонпорт в Плимуте, сообщает The Telegraph.
По данным газеты, поломка произошла утром 13 октября, когда корабль выходил в море. Британским ВМС предстоит оценить возможность его ремонта. Если восстановить ледокол не удастся, замена может появиться только в 2030-х гг.
Один из источников The Telegraph в военно-морских силах назвал произошедшее «катастрофическим провалом». По информации издания, причиной неисправности могли стать недостатки технического обслуживания.
HMS Protector используется для патрулирования Южной Атлантики, поддержки Фолклендских островов и обеспечения британского присутствия в Антарктике. Бывший командир ледокола HMS Endurance Том Шарп считает, что потеря корабля произошла в неподходящий момент на фоне обострения разногласий с Аргентиной и усиления соперничества в Арктике.
29 сентября Аргентина потребовала от Великобритании прекратить добычу нефти у Фолклендских островов. Президент страны Хавьер Милей пригрозил обратиться в Международный трибунал по морскому праву, если Лондон не выполнит требование в течение двух недель.
29 августа британские ВМС сообщили о наблюдении за российскими военными кораблями в Северном море и Ла-Манше. В операции участвовали три британских корабля и вертолет Merlin.