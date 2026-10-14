Единственный ледокол ВМС Великобритании вышел из строя

HMS Protector используется для патрулирования Южной Атлантики, поддержки Фолклендских островов и обеспечения британского присутствия в Антарктике. Бывший командир ледокола HMS Endurance Том Шарп считает, что потеря корабля произошла в неподходящий момент на фоне обострения разногласий с Аргентиной и усиления соперничества в Арктике.