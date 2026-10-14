Михалков: уехавших россиян можно простить при осознании ошибки

Тогда же Михалков предложил наказывать кинокритиков за отказ от просмотра фильмов про спецоперацию. При этом, по его словам, когда фильм про боевые действия на Украине снимается «только потому, что на это дают деньги государственные органы», то лучше, чтобы такой картины не было.