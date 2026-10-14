Михалков: уехавших россиян можно простить при осознании ошибки
Россиян, покинувших страну с началом спецоперации, можно простить, если они осознали свою ошибку и вернулись. Об этом режиссер Никита Михалков заявил ТАСС.
«Можно простить? Конечно. А вот когда у тех, кто уехал, кончились деньги, и они стали жаловаться, как там плохо, – за что боролись, на то и напоролись», – сказал он.
24 сентября Михалков заявил на Петербургском форуме объединенных культур, что боевые действия на Украине России послал Бог, «чтобы мы сами очнулись от морока, в который мы втягивались в течение десятилетий». Режиссер считает, что Россия – «единственная страна, которая встала всей грудью» против нетрадиционных ценностей, наблюдаемых в западных государствах.
Тогда же Михалков предложил наказывать кинокритиков за отказ от просмотра фильмов про спецоперацию. При этом, по его словам, когда фильм про боевые действия на Украине снимается «только потому, что на это дают деньги государственные органы», то лучше, чтобы такой картины не было.