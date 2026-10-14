Захарова связала топливный кризис в США с политикой Обамы и Байдена

По словам дипломата, предпосылки нынешнего топливного кризиса были заложены в ходе внутриполитического противостояния в США. «Она, в общем, дает о себе знать. И она бомбанула не один раз. И конкретно на энергетических направлениях», – сказала Захарова, говоря о политике американских ультралибералов.