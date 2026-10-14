Захарова связала топливный кризис в США с политикой Обамы и Байдена
Политика американских ультралибералов, в том числе бывших президентов США Барака Обамы и Джо Байдена, привела к проблемам на энергетическом рынке, с которыми теперь сталкивается администрация Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, предпосылки нынешнего топливного кризиса были заложены в ходе внутриполитического противостояния в США. «Она, в общем, дает о себе знать. И она бомбанула не один раз. И конкретно на энергетических направлениях», – сказала Захарова, говоря о политике американских ультралибералов.
Представитель МИДа подчеркнула, что энергетические проблемы стали одним из основных вызовов для действующей американской администрации. «Это и цены, это и поставки, и многое другое. И это объект такой мощнейшей критики», – отметила она.
В качестве примера Захарова привела газопроводы «Северный поток», которые назвала стратегически важным элементом мировой энергетической безопасности. По ее мнению, администрация Байдена стремилась уничтожить этот проект. Дипломат утверждает, что за действиями президента Украины Владимира Зеленского также стоят американские ультралибералы. «На кону стоит уничтожение, уничтожение энергетической инфраструктуры», – подчеркнула она.
13 октября «Ведомости» сообщили о попытках противников Трампа в конгрессе оспорить топливную сделку с Россией. Законодатели указали на противоречия между договоренностями и действующими ограничениями на импорт российских энергоресурсов. При этом администрация США временно ослабила санкции с помощью специальной лицензии минфина.