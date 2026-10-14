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Сикорский назвал ограничения Starlink для Украины «игрой в политику» Маска

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в фамильярной манере укорил американского предпринимателя, основателя SpaceX Илона Маска после ограничения доступа Украины к глобальной системе спутникового интернета Starlink. Соответствующее сообщение Сикорский написал в X.

«Эй, Илон Маск, здоровяк, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», – сказал польский министр.

По словам бывшего советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, в ночь на 14 октября в республике возникли ограничения в работе терминалов Starlink. Из-за этого, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций украинской армии. При этом обычные терминалы спутниковой связи, по словам Стерненко, продолжают работать.

13 октября Politico сообщило о возможном прекращении предоставления Киеву американских разведданных и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что президент США Дональд Трамп может надавить на Маска, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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