Сикорский назвал ограничения Starlink для Украины «игрой в политику» Маска
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в фамильярной манере укорил американского предпринимателя, основателя SpaceX Илона Маска после ограничения доступа Украины к глобальной системе спутникового интернета Starlink. Соответствующее сообщение Сикорский написал в X.
«Эй, Илон Маск, здоровяк, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», – сказал польский министр.
По словам бывшего советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, в ночь на 14 октября в республике возникли ограничения в работе терминалов Starlink. Из-за этого, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций украинской армии. При этом обычные терминалы спутниковой связи, по словам Стерненко, продолжают работать.
13 октября Politico сообщило о возможном прекращении предоставления Киеву американских разведданных и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что президент США Дональд Трамп может надавить на Маска, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.