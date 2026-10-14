Сикорский назвал ограничения Starlink для Украины «игрой в политику» Маска

По словам бывшего советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, в ночь на 14 октября в республике возникли ограничения в работе терминалов Starlink. Из-за этого, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций украинской армии. При этом обычные терминалы спутниковой связи, по словам Стерненко, продолжают работать.