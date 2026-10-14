Песков допустил саботаж Европой договоренностей России и США
Европейские страны могут препятствовать реализации возможных договоренностей России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о рисках саботажа со стороны Евросоюза.
«Риски саботажа со стороны европейских государств есть», – сказал представитель Кремля. По его словам, президент США Дональд Трамп и американские переговорщики прилагают усилия для мирного урегулирования конфликта, тогда как европейские страны придерживаются другой позиции.
«Европейцы работают в другом ключе: они делают все для того, чтобы эта война продолжалась», – заявил Песков.
Он признал наличие трудностей с возвращением российских активов, замороженных на Западе. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжит добиваться возврата средств, в том числе с помощью судебных разбирательств и юридического преследования причастных к их удержанию.
13 октября министры иностранных дел Польши и Великобритании призвали Европу принять решение по замороженным российским активам. Глава польского МИДа Радослав Сикорский отметил, что Бельгия опасается юридических последствий использования средств. По его словам, Еврокомиссия работает над механизмом распределения этих рисков между странами ЕС.
12 октября Песков назвал европейские страны «партией войны», заявив об отсутствии у них стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом он положительно оценил усилия американских переговорщиков.
1 октября представитель Кремля предупредил о юридическом преследовании лиц, причастных к возможному изъятию российских активов. По его словам, власти Бельгии осознают правовые последствия такого решения.