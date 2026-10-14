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Медведев указал на панику Зеленского без помощи США

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Украины запаниковал, когда США перестали предоставлять Киеву разведданные. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Мах.

По его словам, причиной такого решения со стороны Вашингтона было «хамство» украинского лидера. Теперь Зеленский возмущен отказом американцев от передачи разведывательных данных.

«[Президент США Дональд] Трамп не [экс-канцлер ФРГ Олаф] Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», – подчеркнул Медведев.

12 октября CNN сообщил об угрозах администрации Трампа приостановить передачу разведданных Украине. По данным телеканала, предупреждения поступили украинским и европейским представителям 10 и 11 октября. Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 12 октября Вашингтон не передал разведданные Украине, заявил Зеленский. Утром 13 октября о том, что ПВО Украины не смогла вовремя отреагировать на пуски ракет из-за отсутствия необходимых данных со стороны западных партнеров, также сообщил начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Трамп, в свою очередь, опроверг информацию об отказе США предоставлять Киеву разведывательные данные.

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