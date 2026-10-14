Медведев указал на панику Зеленского без помощи США

В ночь на 12 октября Вашингтон не передал разведданные Украине, заявил Зеленский. Утром 13 октября о том, что ПВО Украины не смогла вовремя отреагировать на пуски ракет из-за отсутствия необходимых данных со стороны западных партнеров, также сообщил начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Трамп, в свою очередь, опроверг информацию об отказе США предоставлять Киеву разведывательные данные.