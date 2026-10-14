Eesti Ekspress: Эстония хочет вывести из эксплуатации газопровод в Калининград
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен договориться с Латвией о прекращении использования резервного газопровода, по которому можно поставлять газ в Калининградскую область. Об этом пишет эстонская газета Eesti Ekspress.
Трубопровод проходит через Эстонию, Латвию и Литву. Запорный клапан, который позволяет перекрывать подачу газа, находится на территории Латвии. Михал намерен обсудить с латвийскими властями возможность прекратить использование газопровода для транзита.
Сейчас газ по этому маршруту в Калининградскую область не поступает, уточнила Eesti Ekspress. При этом Россия сохраняет возможность резервировать пропускную способность трубопровода. Издание подчеркнуло, что если договориться с Латвией не удастся, Эстония рассматривает возможность запретить транзит на основании национальных санкций.
3 октября «Газпром» сообщил, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище – единственном в Прибалтике – находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность Инчукалнского ПХГ на 1 октября составила 49%, установив исторический минимум для этой даты. Нетто-закачка в хранилище в III квартале стала наименьшей за все годы наблюдений.