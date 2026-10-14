Eesti Ekspress: Эстония хочет вывести из эксплуатации газопровод в Калининград

Сейчас газ по этому маршруту в Калининградскую область не поступает, уточнила Eesti Ekspress. При этом Россия сохраняет возможность резервировать пропускную способность трубопровода. Издание подчеркнуло, что если договориться с Латвией не удастся, Эстония рассматривает возможность запретить транзит на основании национальных санкций.