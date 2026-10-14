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Eesti Ekspress: Эстония хочет вывести из эксплуатации газопровод в Калининград

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен договориться с Латвией о прекращении использования резервного газопровода, по которому можно поставлять газ в Калининградскую область. Об этом пишет эстонская газета Eesti Ekspress.

Трубопровод проходит через Эстонию, Латвию и Литву. Запорный клапан, который позволяет перекрывать подачу газа, находится на территории Латвии. Михал намерен обсудить с латвийскими властями возможность прекратить использование газопровода для транзита.

Сейчас газ по этому маршруту в Калининградскую область не поступает, уточнила Eesti Ekspress. При этом Россия сохраняет возможность резервировать пропускную способность трубопровода. Издание подчеркнуло, что если договориться с Латвией не удастся, Эстония рассматривает возможность запретить транзит на основании национальных санкций.

3 октября «Газпром» сообщил, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище – единственном в Прибалтике – находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность Инчукалнского ПХГ на 1 октября составила 49%, установив исторический минимум для этой даты. Нетто-закачка в хранилище в III квартале стала наименьшей за все годы наблюдений.

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью 2 октября сообщила, что с февраля стоимость газа в ЕС увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились. 8 сентября Bloomberg писал, что цены на природный газ в Европе достигли максимума с января 2023 г. 

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