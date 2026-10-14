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Главная / Политика /

ЕС частично снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет Евросоюза снял санкции в рамках белорусского режима ограничений с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.

Согласно документу, оба предпринимателя исключены из европейского санкционного списка, связанного с Белоруссией. При этом ограничения в отношении Гуцериева по отдельному санкционному режиму ЕС против России сохраняются.

Оба режима предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

12 октября ЕС утвердил 22-й пакет санкций против РФ, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее расширение санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом. Согласно регламенту Совета ЕС, санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.

На следующий день Politico писала, что Еврокомиссия (ЕК) занялась подготовкой 23-го пакета антироссийских санкций, его могут представить до конца 2026 г. Согласно материалу, союзники Украины намерены усилить давление на Москву.

14 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рекордном числе санкций против России. По его словам, страны Запада и США ввели 35 480 санкций. Володин отметил, что санкционная политика в первую очередь наносит ущерб экономике европейских государств, однако ее последствия также ощущают США и другие страны. Он также заявил, что западные государства фактически установили «железный занавес» в отношении самих себя и теперь страдают от последствий этой политики.

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