14 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рекордном числе санкций против России. По его словам, страны Запада и США ввели 35 480 санкций. Володин отметил, что санкционная политика в первую очередь наносит ущерб экономике европейских государств, однако ее последствия также ощущают США и другие страны. Он также заявил, что западные государства фактически установили «железный занавес» в отношении самих себя и теперь страдают от последствий этой политики.