Парламент Саксонии-Анхальт призвал отменить санкции против России
Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт принял совместную резолюцию фракций «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), которая требует немедленной отмены санкций против РФ и прекращения военных поставок Киеву. Об этом сообщается на официальном сайте земельного парламента.
Авторы документа считают провальной политику экономических санкций против России, а также военной и финансовой поддержки Украины. Резолюция призывает правительство Саксонии-Анхальт добиваться соответствующих решений на федеральном уровне, в частности через бундесрат. При этом помощь Украине предлагается ограничить гуманитарными поставками.
Кроме того, АдГ и BSW выступили за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией. Представитель АдГ Ульрих Зигмунд заявил, что Германия должна сосредоточиться на собственных интересах, а не пытаться «спасти весь мир». Депутат от BSW Клаудия Виттиг подчеркнула, что завершение конфликта невозможно без уступок.
Инициативу раскритиковали представители других парламентских фракций. Премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце (ХДС) заявил, что предложение АдГ и BSW фактически лишает Украину средств самообороны. Он также отметил, что земельный парламент не обладает полномочиями для принятия решений по вопросам внешней политики.
Фракции ХДС и Левой партии представили собственные альтернативные проекты резолюций, а СДПГ и «Зеленые» – совместный документ. В них предлагалось рассматривать смягчение санкций против России только в рамках устойчивого мирного урегулирования.
По итогам обсуждения резолюция АдГ и BSW была принята голосами депутатов этих двух фракций. Остальные парламентские объединения проголосовали против.
14 октября представители АдГ и левого BSW призвали власти ФРГ последовать примеру США и возобновить энергетическое сотрудничество с Россией.