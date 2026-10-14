Парламент Саксонии-Анхальт призвал отменить санкции против России

Кроме того, АдГ и BSW выступили за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией. Представитель АдГ Ульрих Зигмунд заявил, что Германия должна сосредоточиться на собственных интересах, а не пытаться «спасти весь мир». Депутат от BSW Клаудия Виттиг подчеркнула, что завершение конфликта невозможно без уступок.