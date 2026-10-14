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Мирошник планирует задать «неудобные вопросы» верховному комиссару ООН

Ксения Наумчик
Виталий Белоусов / РИА Новости
Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская делегация намерена обсудить отчет верховного комиссара ООН по правам человека и задать ему «неудобные вопросы». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, мероприятия проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На 15:00 по местному времени (22:00 мск) запланировано неформальное заседание членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии.

Мирошник заявил, что российская сторона намерена привлечь внимание международного сообщества к предполагаемым нарушениям со стороны украинских формирований. В числе тем он назвал обращение с военнопленными, эскалацию терроризма при поддержке западных стран и ситуацию в Алешках Херсонской области. Дипломат также заявил о необходимости опровергнуть недостоверную информацию, распространяемую Киевом.

21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские военные продолжают работать над тем, чтобы разрешить ситуацию с поставками гуманитарной помощи в Алешки. По его словам, в Алешках действительно существуют проблемы с доставкой продуктов питания, медикаментов и др. Он отметил, что ВСУ делают все, чтобы препятствовать поставкам гуманитарной помощи в регион.

30 сентября Мирошник говорил, что в Алешках находятся около 1300 жителей. Он отметил, что люди «не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь».

7 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион приветствует предложения украинской стороны, которые могли бы улучшить ситуацию в Алешках. Он добавил, что власти Херсонской области не получали никаких предложений о помощи жителям Алешек от международных организаций, но готовы принять ее, если соответствующие предложения поступят.

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