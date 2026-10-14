Ван И назвал встречу Путина и Си Цзиньпина важной для развития АТР

О том что Путин примет участие в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР, 14 октября говорил Лавров на встрече с Ван И. Он также отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте и контролируют работу на всех направлениях стратегического взаимодействия.