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Ван И назвал встречу Путина и Си Цзиньпина важной для развития АТР

Ксения Наумчик
Игорь Егоров / РИА Новости
Игорь Егоров / РИА Новости

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) имеет большое значение для развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».

По словам Ван И, очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Китай приветствует возможность прямого диалога между Путиным и Си Цзиньпином, в ходе которого лидеры смогут обменяться мнениями по актуальным вопросам.

О том что Путин примет участие в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР, 14 октября говорил Лавров на встрече с Ван И. Он также отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте и контролируют работу на всех направлениях стратегического взаимодействия.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18–19 ноября 2026 г. в китайском Шэньчжэне. Китай председательствует в АТЭС в 2026 г. Российскую делегацию на встрече возглавит Путин.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретики по поводу возможного трехстороннего саммита Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях АТЭС пока нет.

1 октября Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Трампом, но отметил, что для ее проведения нужна повестка дня. 9 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин и Трамп обсуждали возможность такого саммита на полях АТЭС.

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