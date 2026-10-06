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Ушаков: трехсторонний саммит на АТЭС может инициировать только Си Цзиньпин

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Конкретики по поводу возможного трехстороннего саммита президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях АТЭС пока нет, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока нет конкретики о его проведении – будет или не будет. Но инициировать это может только хозяин мероприятия, председатель КНР Си Цзиньпин», – сказал Ушаков.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18–19 ноября 2026 г. в китайском Шэньчжэне. Китай председательствует в АТЭС в 2026 г. Российскую делегацию на встрече возглавит Путин.

1 октября Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Трампом, но отметил, что для ее проведения нужна повестка дня. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин и Трамп обсуждали возможность такого саммита на полях АТЭС. Китайская сторона 29 сентября заявляла, что пока не располагает информацией о возможной трехсторонней встрече.

29 сентября Ушаков сообщал, что проработка возможной встречи Путина и Трампа на АТЭС еще не началась. При этом он отмечал, что Си Цзиньпин может поспособствовать организации переговоров президентов России и США.

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