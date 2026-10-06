Ушаков: трехсторонний саммит на АТЭС может инициировать только Си Цзиньпин

1 октября Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Трампом, но отметил, что для ее проведения нужна повестка дня. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин и Трамп обсуждали возможность такого саммита на полях АТЭС. Китайская сторона 29 сентября заявляла, что пока не располагает информацией о возможной трехсторонней встрече.