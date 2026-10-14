Трамп: Тайвань закупит СПГ с Аляски на сумму до $70–80 млрд
Тайвань обязался закупать сжиженный природный газ в рамках американского проекта Alaska LNG на сумму от $70 млрд до $80 млрд в течение 20 лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, договоренность была достигнута при участии министра торговли Говарда Латника. Предполагается, что закупки Тайваня составят около 30% мощности газопровода в рамках проекта на протяжении следующих двух десятилетий.
Трамп также заявил, что во время визита на Аляску официально дал старт реализации Alaska LNG. Он отметил, что проект получил все необходимые разрешения и готов к началу работ.
Утром 14 октября американский лидер также заявил, что США в ближайшее время приступят к масштабной разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии. По его словам, некоторые эксперты считают, что на острове сосредоточены значительные запасы легкодоступной нефти, превосходящие ресурсы большинства других территорий мира. При этом конкретных оценок запасов Трамп не привел.
9 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.