Лондон выделит $22,6 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

В декабре 2025 г. эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали, что на Чернобыльской АЭС новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил основные функции безопасности после удара БПЛА. Это также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 г. Саркофаг утратил возможность локализации, при этом специалисты не нашли повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга. На крыше саркофага провели ремонт, но решающее значение имеет комплексная реставрация.