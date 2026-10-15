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Лондон выделит $22,6 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

Инна Шульгина

Великобритания выделит 17 млн фунтов стерлингов ($22,6 млн) на ремонт Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Указывается, что эти средства позволят провести ремонтные работы, направленные на восстановление герметичности и вентиляционных функций сооружения, а также на продление срока его эксплуатации. В сообщении отмечено, что без ремонта «коррозия может свести на нет десятилетия международных инвестиций и создать долгосрочные риски для окружающей среды и безопасности».

В декабре 2025 г. эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали, что на Чернобыльской АЭС новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил основные функции безопасности после удара БПЛА. Это также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 г. Саркофаг утратил возможность локализации, при этом специалисты не нашли повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга. На крыше саркофага провели ремонт, но решающее значение имеет комплексная реставрация.

14 февраля 2025 г. беспилотник ударил по зданию, содержащему остатки разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС реактора. Дрон пробил дыру в крыше саркофага диаметром около 6 м. Было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. 

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