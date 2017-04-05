Группа «Пионер» может построить жилье на Пресне

Группа «Пионер» вскоре может начать строить первый жилой комплекс в центре Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании «Пионер-курорт-инвест» о приобретении 96,67% долей ПАО «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК» (НПФ «Спектр ЛК»), следует из информации на сайте ФАС. «Пионер-курорт-инвест», согласно СПАРК, входит в группу «Пионер», специализирующуюся на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Владельцем НПФ «Спектр ЛК» является группа «Гута», говорят трое риэлторов, работавших с ней. Все члены совета директоров фирмы, согласно СПАРК, работают в холдинговой компании «Гута». Запрос «Ведомостей» в «Гуту» остался без ответа, представитель группы «Пионер» от комментариев отказался. Факт переговоров между компаниями по покупке НПФ «Спектр ЛК» подтвердил источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.