Платные парковки в Петербурге планирует развивать «Штрих Групп»

Администрация Петербурга ведет с ООО «Парковки Северной столицы» (ПСС) переговоры о развитии и эксплуатации зоны платной парковки на основе концессионного соглашения, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП). Определяются объекты, основные условия концессионного соглашения, а также права и обязанности, передал через пресс-службу директор центра Артем Хрюкин, уточняя, что об окончательных условиях пока говорить рано. По его словам, за счет средств инвестора предполагается обустройство и эксплуатация зоны платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском (в перспективе - также Василеостровском) районах Петербурга, общая емкость составит около 52 000 машиномест. Предполагаемый объем инвестиций по проекту концессионного соглашения - 4,7 млрд руб., говорит Хрюкин. Город намерен подписать соглашение в мае-июне 2017 г.

Концессия, скорее всего, будет предполагать схему выгодного льготного кредита и длительный срок реализации, в течение которого концессионер, производящий оборудование для парковок, сможет наладить систему удобной оплаты, а также систему штрафования водителей, говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. По его словам, даже в случае полного финансирования со стороны инвестора администрация все равно выплачивает определенную сумму компенсации в случае убыточности. Определить, какой будет компенсация, сложно, но с учетом низкой загруженности парковок можно сказать, что она не покроет «Штриху» убытки, говорит Яковенко. Тут скорее играет роль длительный период соглашения и возможность влиять на уровень заказов для основного бизнеса компании, которая занимается выпуском оборудования, добавляет аналитик.

В середине марта «Парковки Северной столицы» вышли с предложением к городской администрации: никаких переговоров пока нет, чиновники рассматривают инициативу, говорит директор компании Павел Богданов. По его словам, город должен дать ответ до 16 апреля. Сумма инвестиций в проект может быть больше 4,7 млрд руб., если учитывать эксплуатационные расходы, говорит Богданов, уточняя, что будут задействованы привлеченные средства. По его словам, ПСС была специально создана под проект.

ООО «Парковки Северной столицы» зарегистрировано в Петербурге в ноябре 2016 г. Компания входит в ООО «Штрих Групп», которое принадлежит Наталье Хватковой (30%), Марату Валиеву (14%), Олегу Глошкину (14%) и др. До 2016 г. совладельцем «Штрих Групп» был вице-президент банка ВТБ Игорь Зубков (все данные «СПАРК-Интерфакс»). Компании «Штрих Групп» специализируются на автоматизации бизнеса, в том числе производстве кассовых аппаратов. Они установили в Петербурге в пилотной зоне платной парковки паркоматы собственного производства и обеспечивают эквайринг системы.

Платные парковки (2895 машиномест) действуют на 27 улицах в центре города с осени 2015 г. В 2017–2018 гг. чиновники намерены расширить зону платной парковки на весь Центральный район, а после 2018 г. – на территорию Васильевского острова.

На создание платной парковки город потратил примерно 250 млн руб. В 2016 г. на развитие проекта из бюджета было выделено 181,6 млн руб. Доход от работы парковки в 2016 г. составил 106 млн руб. Годом ранее чиновники прогнозировали, что ежегодно проект будет приносить в бюджет 450 млн руб. В Москве платные парковки не окупаются. К январю 2016 г. – за три года существования системы – автовладельцы заплатили в бюджет столицы 5,8 млрд руб., инвестиции в проект составили 16 млрд руб.

Администрация Петербурга пока не может штрафовать за неоплату парковки, так как у нее нет доступа к данным автовладельцев. Плата для двухколесных транспортных средств категорий А и М – 30 руб. в час, для категории В – 60 руб., для иных категорий – 120 руб.