ВТБ планирует подать иск о банкротстве строительного подрядчика из Петербурга

Банк ВТБ планирует подать иск о банкротстве ЗАО «Геострой», следует из Федерального реестра значимых сведений о деятельности юрлиц. В декабре 2016 г. иск о банкротстве к этой компании подало ООО «Модерн-строй», контрагент ранее требовал от «Геостроя» около 420 000 руб. за субподрядные работы при строительстве здания Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иск еще не рассмотрен. Иски о банкротстве к «Геострою» подавало не менее пяти компаний, включая другого субподрядчика при строительстве суда – ООО «ММГ-строй», часть исков была отозвана.

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