Самая большая рекламная поверхность Петербурга может использоваться лишь для подсветки

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в пятницу отказал в удовлетворении иска комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга к индивидуальному предпринимателю Анне Александровне Некрасовой. Комитет требовал демонтировать рекламную конструкцию на бизнес-центре Leader Tower. Ответчиком выступал и застройщик – ООО «Фрегат». Площадь расположенного на пл. Конституции, 3, Leader Tower – 56 000 кв. м, высота 41-этажного здания – 140 м. Это самый высокий из действующих бизнес-центров Петербурга, его построил девелопер «Лидер групп», основателем и бенефициаром которого является депутат Госдумы от КПРФ Александр Некрасов. Leader Tower заполнен арендаторами на 65%, оценивает один из аналитиков рынка недвижимости.