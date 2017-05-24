Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Подрядчик встанет на крыло
Западное крыло Главного штаба отреставрирует компания «Ремфасад»
Контракт за 529,2 млн рублей она может получить без конкурса
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Западное крыло здания отреставрируют по образцу восточного
Сергей Николаев / Ведомости
АО «Ремфасад» выполнит проектирование, реставрацию и капитальный ремонт лицевых фасадов и кровли здания штаба Западного военного округа на Дворцовой площади, 10, говорится на сайте госзакупок. Заключение договора между генподрядчиком – Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) Министерства обороны и подрядчиком – АО «Ремфасад» согласовано, сказано в протоколе заседания закупочного комитета АО «Оборонстрой» от 18 мая. Сумма работ по договору – 529,2 млн руб. Информация о проведении закрытой закупки у единственного поставщика появилась на сайте госзакупок 22 мая. Начальная максимальная цена лота – 530,6 млн руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров