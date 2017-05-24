Западное крыло Главного штаба отреставрирует компания «Ремфасад»

Контракт за 529,2 млн рублей она может получить без конкурса

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Подрядчик встанет на крыло

Западное крыло здания отреставрируют по образцу восточного Сергей Николаев / Ведомости

АО «Ремфасад» выполнит проектирование, реставрацию и капитальный ремонт лицевых фасадов и кровли здания штаба Западного военного округа на Дворцовой площади, 10, говорится на сайте госзакупок. Заключение договора между генподрядчиком – Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) Министерства обороны и подрядчиком – АО «Ремфасад» согласовано, сказано в протоколе заседания закупочного комитета АО «Оборонстрой» от 18 мая. Сумма работ по договору – 529,2 млн руб. Информация о проведении закрытой закупки у единственного поставщика появилась на сайте госзакупок 22 мая. Начальная максимальная цена лота – 530,6 млн руб.