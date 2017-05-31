Pentahotels возвращается в Россию

Если «Апарт груп» и Pentahotels договорятся, то комплекс на Новом Арбате станет первым отелем немецкой сети в России А. Гордеев / Ведомости

«Апарт груп» акционера Capital Group Павла Тё ведет переговоры с Pentahotels об управлении гостиницей, которая появится в доме-книжке на Новом Арбате, рассказал отельер, ознакомившийся с презентацией проекта. Информацию подтвердил один из партнеров Capital Group и человек, близкий к одной из сторон переговоров. По словам последнего, достигнуты принципиальные договоренности, но само соглашение пока не подписано. Представитель Capital Group от комментариев отказался, запрос в Pentahotels остался без ответа.

«Апарт груп» купила один из домов-книжек на 28 000 кв. м в марте 2016 г. за 2,4 млрд руб. Объект планируется реконструировать в гостинично-апартаментный комплекс, который будет включен в инфраструктурные объекты чемпионата мира по футболу 2018 г., рассказывал тогда представитель. Тё в интервью «Ведомостям» оценивал инвестиции в проект примерно в 6 млрд руб. В гостинице запланировано около 300 номеров, знает один из консультантов.

Гостиничный оператор Pentahotels со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне создан в 1971 г. авиакомпаниями Lufthansa, Swissair, Alitalia, British Overseas Airways и British European Airlines. В 2006 г. его владельцем стала New World Development Company из Гонконга. Сейчас Pentahotels управляет 28 отелями на 5382 номера в Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Великобритании и Китае. Ранее компания заявляла о планах к 2020 г. открыть еще 80 отелей.

Если «Апарт груп» и Pentahotels договорятся, то комплекс на Новом Арбате станет первым отелем немецкой сети в России. Впрочем, у нее есть опыт работы в Москве. Еще в начале 90-х гг. прошлого века Pentahotels создала совместное предприятие с «Интуристом» и Deutsche Bank – «Интур-пента». Эта фирма в 1991 г. открыла на Олимпийском проспекте первую гостиницу в России по европейским стандартам. Pentahotels стала управлять этим отелем под вывеской «Олимпик пента». В результате многократной смены собственников у гостиницы сменился и оператор. Сначала им управляла входящая в Marriott International сеть Renaissance, теперь – Azimut Hotels Александра Клячина.

Основное преимущество гостиницы «Апарт груп» – ее расположение в самом центре города, в шаговой доступности от многих туристических и деловых объектов, напоминает заместитель гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич. А вот бренд Pentahotels в России, по его словам, известен мало, поэтому девелоперу проекта придется потратиться на его раскрутку, тем более что рядом может открыться еще одна гостиница под более известным в России брендом – Park Inn. Переговоры с этим оператором ведет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, писало агентство РБК в середине мая. Выбор на Pentahotels, возможно, пал по экономическим причинам: этот оператор мог предложить лучшие условия, чем конкуренты, добавляет руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Кроме того, по ее словам, одна из тенденций международного гостиничного рынка – рост популярности отелей в сегменте lifestile взамен традиционных бизнес-гостиниц. Со сменой собственника Pentahotels провела реконцепцию отелей с упором именно на сегмент lifestile, замечает она, а район Нового Арбата с большим количеством клубов и развлекательных заведений очень хорошо подходит для такого отеля.

Capital Group не в первый раз приводит гостиничных операторов в Россию. Тё уже ведет переговоры с Mandarin Oriental об управлении отелем на Софийской набережной. Capital Group было договорилась с Morgans Hotel Group об открытии люксового бутик-отеля Delano Moscow в «Москва-сити», но после введения санкций западными странами в отношении российских политиков, чиновников и компаний последняя от проекта отказалась.