Застройщики отдадут 1,2% цены договора в фонд дольщиков

Главная задача фонда – обеспечить финансирование достройки жилья Андрей Гордеев / Ведомости

Единый тариф для застройщиков, привлекающих в жилищное строительство средства граждан, составит 1,2% от цены договора долевого участия. Он будет действовать в течение переходного периода — до 1 июля 2018 г., сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

Компенсационный фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков. Изначально предполагалось, что каждый застройщик, заключающий с дольщиком договор долевого участия (ДДУ), должен внести в этот фонд 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. На текущий момент в стадии строительства находится порядка 130 млн кв. м жилья, при отчислениях в 1%, по подсчетам РАСК, фонд должен составлять порядка 40-50 млрд руб. Несколько месяцев в правительстве шли споры о том, какой тариф будет для застройщиков — Минстрой настаивал на 1%, АИЖК — на больших отчислениях, знает источник в правительстве. Представитель АИЖК не стал комментировать эту информацию.

Госфонд должен был начать работу весной 2017 г. Он задуман как альтернатива страхованию ответственности застройщиков и со временем полностью его заменит. Действующий механизм страхования, заложенный в законе, не гарантирует защиту участников долевого строительства и не обеспечивает ответственности застройщиков, объясняли разработчики поправки в закон о долевом строительстве. Застройщики будут платить отчисления в фонд после принятия закона, которое планируется в летнюю сессию.

Главная задача фонда - обеспечить финансирование достройки жилья. Предполагается, что при возникновении проблемных строек госфонд должен изъять недострой, оценить реальность вложений, обеспечить финансирование завершения строительства объекта и, наконец, проконтролировать передачу квартир дольщикам.

Фонд имеет форму некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Его учредитель – единый институт развития в жилищной сфере – АИЖК, возглавляет фонд гендиректор АИЖК Александр Плутник. За Минстроем закрепляется обязанность координировать деятельность фонда, мониторить данные о поступлении, расходовании и инвестировании средств.

«Мы считаем, что решение установить ставку в 1,2% правильное. Это соотносится со средней ставкой на рынке страхования», - комментирует вице-президент ГК «Гранель» Андрей Цвет. По его словам, для всех должны быть созданы равные условия работы на рынке. Ранее предполагалось, что ставки будут разными для разных групп застройщиков.