Экс-акционер Rose Group Петр Шура возвращается на российский девелоперский рынок

Основная идея проекта Петра Шуры в Переславле-Залесском – коллективное использование объектов инфраструктуры Алексей Куденко / РИА Новости

Компания Posh бизнесмена Петра Шуры построит коттеджный поселок более чем на 400 га рядом с курортом «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, рассказали знакомый бизнесмена и девелопер, работающий в этом районе. Это будет «дачная коммуна», первая очередь проекта – 120 домов, уточнил сам бизнесмен «Ведомостям». Инвестиции в строительство первой очереди Шура оценивает в 400 млн руб., а всего на проект планирует потратить около 2 млрд руб. Первые 20 домов, по его словам, будут введены в эксплуатацию уже в 2018 г.