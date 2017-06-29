Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Девелопер Петр Шура собирает коммуну

Экс-акционер Rose Group Петр Шура возвращается на российский девелоперский рынок

Бизнесмен построит коттеджный поселок в Переславле-Залесском за 2 млрд рублей

Компания Posh бизнесмена Петра Шуры построит коттеджный поселок более чем на 400 га рядом с курортом «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, рассказали знакомый бизнесмена и девелопер, работающий в этом районе. Это будет «дачная коммуна», первая очередь проекта – 120 домов, уточнил сам бизнесмен «Ведомостям». Инвестиции в строительство первой очереди Шура оценивает в 400 млн руб., а всего на проект планирует потратить около 2 млрд руб. Первые 20 домов, по его словам, будут введены в эксплуатацию уже в 2018 г.

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