На конкурс идей для петербургских рынков поступило 22 заявки

Во многих городах мира рынки популярны среди туристов Евгений Егоров / Ведомости

В конкурсе идей перезапуска сельскохозяйственных рынков участвуют 16 организаций из Москвы, Петербурга и Пятигорска, они подали 22 заявки, сообщил в конце недели Фонд имущества. По данным фонда, в числе участников конкурса - одна федеральная торговая компания. Названия участников конкурса не разглашаются, потому что многие заявки поданы на этом условии, сообщил «Ведомостям» директор Фонда имущества Денис Мартюшев. Конкурс на обустройство пяти городских рынков – Кузнечного, Мальцевского (Некрасовского), Ломоносовского, Московского и Невского - объявлен 24 мая, информация о нем опубликована на сайте фонда 5 июня. Он предшествует торгам на 10-летнюю аренду этих объектов, проведение которых фонд планирует начать в сентябре. По словам Мартюшева, инвесторы, подавшие заявки на конкурс идей, составят «значительную часть участников аукциона по аренде сельхозрынков».

Свою концепцию на конкурс представил многопрофильный холдинг Zenden Group, который управляет сетью обувных магазинов (в том числе под марками Thomas Munz и Mascotte) и строит производство в Крыму. «Мы решили заявить о себе в Петербурге, показать свой опыт. Во многих городах мира рынки популярны среди туристов, я считаю это направление перспективным», - сообщил «Ведомостям» президент Zenden Group Андрей Павлов. По его словам, Zenden уже занимается запуском рынка в Пятигорске. Окончательного решения об участии в аукционе Фонда имущества пока не принято, добавил Павлов.

Московская Zemskiy group, которая занимается комплексным развитием рынков в городах России, подготовила концепции для Кузнечного и Мальцевского рынков, сообщил ее директор Владислав Земский. Кузнечный рынок превратится в туристический центр с шоу-площадкой, с акцентом на современном фуд-корте. «Мы готовы привести на рынок московских операторов, развивающих фуд-корт рыночного формата», - говорит Земский. Мальцевский рынок группа предлагает развивать как базу для сельхозпроизводителей Северо-Запада и Центрального региона России. По словам Земского, в планы входит оптимизация торговых мест на рынках - сокращение площади и повышение эргономичности. «Таким образом можно увеличить количество торговых точек и улучшить экономику объекта», - рассуждает Земский. По его оценке, инвестиции в перезапуск Кузнечного рынка составят 170 млн руб., Мальцевсого - 220 млн руб. «Окупаемость можно будет подсчитать после того, как администрация сообщит размер ставок аренды. При ставках аренды для инвестора 500 руб. за кв. м в месяц срок окупаемости будет составлять 3-5 лет», - считает Земский.

Об участии в конкурсе девелопера Fort Group сообщил «Ведомостям» его управляющий партнер Максим Левченко. «Нам интересны сельскохозяйственные рынки, мы планируем принять участие в торгах Фонда имущества», - заметил он, не назвав рынки, которые вызвали интерес.

По данным Фонда имущества, наибольшей популярностью пользовались Кузнечный рынок (шесть заявок) и Мальцевский (пять заявок). Все представленные на конкурс идей концепции будут изучены и переданы для доклада губернатору Петербурга, сообщается в презентации Фонда имущества.

Среди идей, поданных на творческий конкурс, значится предложение открыть рыбный рынок, сообщил Мартюшев на вебинаре Фонда имущества. «Мы будем работать в этом направлении. Есть также нестандартная заявка – открыть на Мальцевском рынке медиапространство, включающее в себя школу журналистики и академию блогеров», - замечает он.

Действующим управляющим компаниям в конкурсе идей принять участие не предложили, сетует директор ООО «Приморский сельскохозяйственный рынок» (управляет Торжковским рынком) Леонид Яцук. «Я про конкурс не знал», - добавляет он.

Существующую модель организации сельскохозяйственных рынков администрация считает неэффективной из-за высоких цен и пустующих торговых площадей. Комитет имущественных отношений (КИО) уже начал расторгать договоры аренды с управляющими компаниями. В июне уведомление о прекращении договора было направлено управляющей компании Кузнечного рынка, она обязана освободить здание за три месяца. Действующие операторы смогут участвовать в торгах и получить право аренды в преимущественном порядке по цене, установленной на торгах, сообщал Фонд имущества. «Говорят, что в кафе на московских рынках уже стало модно встречаться. По-моему, это очень симпатично», - резюмирует Мартюшев.