За 20 лет число продуктовых рынков в Москве сократилось в 10 раз

В настоящий момент в Москве работает 22 продовольственных розничных рынка, что в 10 раз меньше, чем в начале 1990-х гг. Оставшиеся с советских времен рынки активно реконструируются под европейские фермерские рынки, ярмарки и fresh-маркеты, отмечают в своем исследовании специалисты компании Colliers International.

В последние три года инвесторы все чаще приобретают крупные рыночные комплексы для реконструкции и дальнейшего управления. Среди наиболее значимых сделок: в 2014 г. петербургская компания купила Северный и Коптевский рынки, в 2015 г. структуры ресторанного холдинга Ginza Project купили Даниловский рынок, в 2016 г. «Проперти инвестмент» купил Кунцевский рынок, в 2017 г. структуры ЗАО «Киевская площадь» приобрели Велозаводский рынок.

Наиболее яркие примеры успешных реконструкций – Даниловский рынок (реконструирован в 2013–2017 гг.), Усачевский (2016 г.) и Москворецкий (2015 г.).

По прогнозам компании, в ближайшей перспективе количество рынков «нового европейского образца» будет увеличиваться. Так, в ходе планируемой реконструкции почти в два раза увеличится площадь Дорогомиловского рынка, Черемушкинский рынок ведет переговоры о своем кураторстве с компанией LavlaLavka. Комплекс зданий Велозаводского рынка планируется превратить в единый современный сельскохозяйственный кластер, а на месте закрытого рынка вблизи ТК «Горбушкин двор» запланировано открытие рынка «Багратионовский».

Помимо реконструкции в ближайшее время будет увеличиваться количество сетевых проектов сельхозрынков, как уже существующих, так и принципиально новых. Так, сеть «Ветерок» уже насчитывает в столице три рынка. В 2015 г. основатель сети «Пятерочка» анонсировал запуск сети рынков «Царев сад», а владелец рынков «Экобазар» планирует открыть 10 объектов в ближайшие пять лет.

В последние годы отмечается появление фермерских рынков в составе торговых центров, как сетевых (LavkaLavka), так и штучных проектов (food market в универмаге «Цветной»). Как правило, такие концепции сочетаются с зоной общественного питания. Среди новых проектов рынков в составе ТЦ можно отметить анонсированный запуск сети фермерских рынков «Гастромаркет», первые из которых откроются в ТЦ «Пятая авеню» (площадью 3900 кв. м) и ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино».

Ставка аренды для оператора рынка в составе ТЦ сопоставима со ставкой для продуктового супермаркета. Для концептуальных рынков размещение в составе ТЦ выгодно, поскольку на площадке уже сформирован посетительский трафик.

«Рынки, прошедшие через качественную реконцепцию, постепенно перестают быть торговыми объектами районного формата, ориентированными на ближайших жителей, и становятся центром притяжения посетителей и покупателей со всего города за счет разнообразия товарного ассортимента и уникальных концепций общепита, а также выступая площадкой для многочисленных мероприятий», – говорит партнер Colliers International Анна Никандрова.