Девелопер Seven Suns застроит 5 га на территории бывшего мясокомбината «Самсон»

Seven Suns Development уже не первый застройщик, который приобрел у МИБа право на застройку территории завода «Самсон» Е. Егоров / Ведомости

Seven Suns Development построит на территории бывшего мясоперерабатывающего завода «Самсон» на пересечении Московского шоссе и ул. Ленсовета новый жилой комплекс «Светлый мир «Жизнь…» стоимостью 10,2 млрд руб. Первая очередь включает строительство двух корпусов от 15 до 25 этажей на 1279 квартир, говорится в проектной декларации. В первую очередь проекта компания намерена инвестировать 10,2 млрд руб. Она должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2019 г., полностью завершить проект девелопер планирует во II квартале 2020 г. Квартиры в первой очереди Seven Suns Development предлагает сейчас, по данным сайта, по цене от 79 000 руб. за 1 кв. м.

Вторая очередь также будет состоять из двух жилых корпусов. Общая жилая площадь двух очередей - 113 400 кв. м (2642 квартиры) с парковкой на 1000 мест. Планируется также строительство торгового комплекса.

«Светлый мир «Жизнь…» строится на двух земельных участках общей площадью около 5 га, которые Seven Suns Development в мае этого года купил у Московского индустриального банка (МИБ), сообщил представитель застройщика. Стоимость сделки компания не раскрывает, но земля приобретена в ипотеку, взятую у того же МИБа на срок до июня 2020 г. Связаться с МИБом сегодня не удалось.

Seven Suns Development уже не первый застройщик, который приобрел у МИБа право на застройку территории завода «Самсон». С 2014 г. Российский аукционный дом (РАД) пытался продать землю «Самсона» с согласия МИБа, в котором она заложена. МИБ был совладельцем и кредитором ОАО «Самсон», которое занимало около 60 га и обанкротилось в 2002 г. РАД выставлял на продажу более 20 участков общей площадью около 30 га и общей стартовой стоимостью около 15 млрд руб., но продать удалось только часть. В 2014–2015 гг. участки под свои проекты там купили «Лидер групп» и архангельская компания «Аквилон-инвест». Затем в 2016 г. туда пришла московская строительная группа «Мортон».

Стоимость участков Seven Suns могла составить около 2 млрд руб., оценивает Анна Сигалова, директор департамента инвестиционных услуг Colliers International в Петербурге. Участок мог стоить 1,2-1,5 млрд руб., полагает гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. Диапазон средних цен на территории «Самсона», по его словам, 82 000-102 000 руб. за 1 кв. м.

По словам Сигаловой, в этом районе к 2025 г. ожидается увеличение численности населения на 80 000 человек. Кроме компаний, которые застраивают территорию завода «Самсон», вблизи реализуют свои проекты Mirland Development Corporation (ЖК «Триумф парк», около 500 000 кв. м жилья) и ЦДС, который намерен построить на территории бывшего шампиньонного завода «Лето» 150 000 кв. м жилья. А в западной части поселка Шушары «Лидер групп» собирается построить около 1 млн кв. м. Жилье в Московском районе пользуется стабильной популярностью, говорит Пашков.