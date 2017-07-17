Жилая недвижимость

Продажи Etalon Group в первом полугодии упали на 7%

По итогам года девелопер рассчитывает увеличить их за счет новых проектов

Но по итогам года девелопер рассчитывает на рост продаж за счет запуска новых проектов

Продажи девелопера Etalon Group (головная компания холдинга «ЛенСпецСМУ», строит жилье в Петербурге, Москве и Московской области) за январь-июнь 2017 г. в денежном выражении снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - с 23,1 млрд руб. до 21,6 млрд руб., сообщила компания. В натуральном выражении компания реализовала 236 073 кв. м. жилья., что сопоставимо прошлогодним показателем.

Средняя цена жилья у Etalon по итогам второго квартала составляет 92767 руб. за 1 кв м. С начала года она выросла на 3,8%, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года упала на 9,3%. Количество контрактов в годовом выражении упало на 3% до 4403, денежные поступления компании сократились на 4% - до 18,9 млрд руб.

Снижение продаж в первом полугодии в компании объясняют высокой базой прошлого года. «Именно в первом квартале текущего года мы продемонстрировали небольшое отставание от собственных прошлогодних рекордов, что и отразилось на результатах полугодия в целом», —передал через пресс-службу вице-президент группы «Эталон» Кирилл Багаченко.

В первом квартале продажи Etalon Group год к году упали на 16%, а во втором квартале - выросли на 22%. По итогам года девелопер ждет роста продаж, сообщил Багаченко, не уточнив прогноз. «Дополнительным стимулом для роста продаж во втором полугодии станет запуск наших новых проектов. Наряду с растущим спросом от ипотечных клиентов на фоне снижающихся ставок, это должно обеспечить нам плановые объемы контрактации в целом по году», — говорит Багаченко.

Согласно отчетности Etalon Group , в продажах доля ипотечных сделок выросла с 21% до 33%. Рост продаж ипотеки способствовал тому, что средний размер первого платежа увеличился до 79% во втором квартале этого года, передал через пресс-службу президент и генеральный директор ГК «Эталон» Вячеслав Заренков. Растущая доля ипотеки является одним из первых сигналов роста спроса со стороны новых клиентов, для которых ипотека стала доступной в результате снижения ставок по кредитам, считает он. По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Петербурге по выданным с начала года кредитам на 1 июля 2017 г. составила 11,55%, на аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял 12,42%.

В целом по петербургскому рынку по итогам 2016 г. доля ипотеки составляла 57%, а по итогам января-июня она достигла 63%, оценивает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. Объем продаж новостроек в Петербурге, по ее оценке, в первом полугодии составил 1,8 млн кв.м, что на 200 000 кв.м меньше, чем в прошлом году. В первом квартале 2016 г. было отмечено небывалое оживление, связанное со слухами об отмене господдержки ипотеки, а во втором квартале объем продаж снизился, напоминает она. А в 2017 г. наблюдается обратная картина: в первом квартале объем продаж составил 870 000 кв.м, а во втором вырос на 5% — до 930 000 кв.м строящегося жилья, добавила Трошева.

Спрос на жилье в Петербурге в целом остается стабильным, но меняется распределение по сегментам, отметила управляющий директор департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management Group Катерина Соболева. По оценкам Becar, во втором квартале спрос на жилье комфорт-класса упал на 2% по сравнению с первым, на жилье бизнес-класса — на 15%, продажи жилья эконом-класса выросли на 2-3%, говорит Соболева. Она связывает это с увеличением спроса на апартаменты для жилья, который, по данным компании, увеличился на 25% по сравнению с первым кварталом.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике