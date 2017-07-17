Продажи Etalon Group в первом полугодии упали на 7% М. Стулов / Ведомости

Но по итогам года девелопер рассчитывает на рост продаж за счет запуска новых проектов

Продажи девелопера Etalon Group (головная компания холдинга «ЛенСпецСМУ», строит жилье в Петербурге, Москве и Московской области) за январь-июнь 2017 г. в денежном выражении снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - с 23,1 млрд руб. до 21,6 млрд руб., сообщила компания. В натуральном выражении компания реализовала 236 073 кв. м. жилья., что сопоставимо прошлогодним показателем.

Средняя цена жилья у Etalon по итогам второго квартала составляет 92767 руб. за 1 кв м. С начала года она выросла на 3,8%, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года упала на 9,3%. Количество контрактов в годовом выражении упало на 3% до 4403, денежные поступления компании сократились на 4% - до 18,9 млрд руб.

Снижение продаж в первом полугодии в компании объясняют высокой базой прошлого года. «Именно в первом квартале текущего года мы продемонстрировали небольшое отставание от собственных прошлогодних рекордов, что и отразилось на результатах полугодия в целом», —передал через пресс-службу вице-президент группы «Эталон» Кирилл Багаченко.

В первом квартале продажи Etalon Group год к году упали на 16%, а во втором квартале - выросли на 22%. По итогам года девелопер ждет роста продаж, сообщил Багаченко, не уточнив прогноз. «Дополнительным стимулом для роста продаж во втором полугодии станет запуск наших новых проектов. Наряду с растущим спросом от ипотечных клиентов на фоне снижающихся ставок, это должно обеспечить нам плановые объемы контрактации в целом по году», — говорит Багаченко.

Согласно отчетности Etalon Group , в продажах доля ипотечных сделок выросла с 21% до 33%. Рост продаж ипотеки способствовал тому, что средний размер первого платежа увеличился до 79% во втором квартале этого года, передал через пресс-службу президент и генеральный директор ГК «Эталон» Вячеслав Заренков. Растущая доля ипотеки является одним из первых сигналов роста спроса со стороны новых клиентов, для которых ипотека стала доступной в результате снижения ставок по кредитам, считает он. По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Петербурге по выданным с начала года кредитам на 1 июля 2017 г. составила 11,55%, на аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял 12,42%.

В целом по петербургскому рынку по итогам 2016 г. доля ипотеки составляла 57%, а по итогам января-июня она достигла 63%, оценивает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. Объем продаж новостроек в Петербурге, по ее оценке, в первом полугодии составил 1,8 млн кв.м, что на 200 000 кв.м меньше, чем в прошлом году. В первом квартале 2016 г. было отмечено небывалое оживление, связанное со слухами об отмене господдержки ипотеки, а во втором квартале объем продаж снизился, напоминает она. А в 2017 г. наблюдается обратная картина: в первом квартале объем продаж составил 870 000 кв.м, а во втором вырос на 5% — до 930 000 кв.м строящегося жилья, добавила Трошева.

Спрос на жилье в Петербурге в целом остается стабильным, но меняется распределение по сегментам, отметила управляющий директор департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management Group Катерина Соболева. По оценкам Becar, во втором квартале спрос на жилье комфорт-класса упал на 2% по сравнению с первым, на жилье бизнес-класса — на 15%, продажи жилья эконом-класса выросли на 2-3%, говорит Соболева. Она связывает это с увеличением спроса на апартаменты для жилья, который, по данным компании, увеличился на 25% по сравнению с первым кварталом.