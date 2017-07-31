Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: В Петербург за квартирой
Иногородние покупатели приобретают примерно четверть жилья в Петербурге и пригородах
Чаще всего это жители сырьевых регионов или ближайших областей
- Светлана Зайцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Жилье в Петербурге часто покупают родители иногородних студентов и те, кто ищет тут работу
Евгений Егоров / Ведомости
Доля региональных сделок в общей структуре продаж на рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти в первом полугодии 2017 г. составила 25,7%, а за 2016 г. – 24%, подсчитал консалтинговый центр «Петербургская недвижимость». У «Главстрой-СПб» на региональных покупателей в первом полугодии приходилось около 33% сделок (в прошлом году – 35%, в 2015 г. – 30%), рассказал руководитель аналитического центра компании Петр Буслов.
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