Иногородние покупатели приобретают примерно четверть жилья в Петербурге и пригородах

Чаще всего это жители сырьевых регионов или ближайших областей

Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: В Петербург за квартирой

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Жилье в Петербурге часто покупают родители иногородних студентов и те, кто ищет тут работу Евгений Егоров / Ведомости

Доля региональных сделок в общей структуре продаж на рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти в первом полугодии 2017 г. составила 25,7%, а за 2016 г. – 24%, подсчитал консалтинговый центр «Петербургская недвижимость». У «Главстрой-СПб» на региональных покупателей в первом полугодии приходилось около 33% сделок (в прошлом году – 35%, в 2015 г. – 30%), рассказал руководитель аналитического центра компании Петр Буслов.