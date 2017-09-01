Особняк на Дворцовой набережной, 20, арендует современный театр

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Скоро здание займут актеры Евгений Егоров / Ведомости

Пространство «Тайга» прекращает свою работу в особняке на Дворцовой набережной, 20, с 5 сентября здание займет иммерсивный театр – проект московских продюсеров, известных по работе на телеканале ТНТ, сообщила вчера представитель «Тайги». По данным «Тайги», здание сдано в аренду с правом выкупа. Эту информацию подтвердил представитель режиссера Мигеля (настоящее имя – Сергей Шестепёров), добавив, что о выкупе пока речи не идет. Мигель является продюсером и режиссером ряда популярных проектов, а также наставником шоу «Танцы» на ТНТ. Он будет принимать участие в создании нового театра на Дворцовой набережной вместе с международной командой режиссеров и продюсеров, в которой есть и петербуржцы, сообщила представитель режиссера. По ее словам, здание на Дворцовой набережной было предложено для долгосрочной аренды американо-российской театральной компании, занимающейся постановкой иммерсивного шоу, во второй половине августа как полностью готовое для передачи новому арендатору. Премьера шоу состоится этой осенью, обещает она.