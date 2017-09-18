Компания Захара Смушкина готова вложить 6,4 млрд рублей в реставрацию Конюшенного ведомства

Договор с прежним инвестором Смольный расторг в прошлом году Е. Егоров / Ведомости

Приспособление здания Конюшенного ведомства под общественное культурное пространство сегодня обсуждается на инвестиционном совете при губернаторе Петербурга. Проекты представили УК «Старт девелопмент» (принадлежит совладельцу «Илима» Захару Смушкину, развивает город-спутник «Южный») и московское ООО «Тандем-истейт», близкое к партнеру Геннадия Тимченко Владимиру Пинчуку.

«Старт девелопмент» готов вложить в проект на основе концессионного соглашения 6,4 млрд руб. Цель проекта - создание центра современного искусства, рассказал Смушкин. «Наша оценка инвестиций основывается на изучении проектов предыдущих инвесторов. На создание проекта потребуется 8,6 млрд руб., в том числе 6,4 млрд руб. - комплексная реставрация, 1,4 млрд руб. - создание подземной парковки, добавил он. Окупаемость бюджетных инвестиций в компании оценивают в 18 лет. Автор проекта Сергей Мишин.

На то же здание на Конюшенной площади, д. 1, претендует московское ООО «Тандем-истейт». Этот инвестор уже реализует в Петербурге проект выставочного комплекса Artplay, который открылся в конце 2016 г. в бывшем здании конструкторского бюро на Охте. В реставрацию Конюшенного ведомства «Тандем-истейт» готов вложить 1,9 млрд руб. и реализовывать его также с применением концессионного механизма. При обсуждении проекта вице-губернатор Александр Говорунов усомнился в реалистичности сроков. «Вы сказали, что окупаемость проекта - 49 лет. Вы не оговорились? Для бизнеса эта цифра звучит странно», - сказал он. «У нас в городе есть много прибыльных проектов, мы решили, что сможем сделать этот проект для города», - ответил представитель компании.

«Мне лично нравятся обе концепции, которые были представлены», - заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Концепцию «Старт-девелопмента» он назвал «более интересной ввиду большей глобальности, создания пространства, подобного которому сейчас в городе просто нет». Предложение «Тандем-истейта», по словам губернатора, не менее интересное, но более локальное.

Решение надо принять в течение месяца, говорит Полтавченко. «Использование бюджетных средств, скажу честно, не вдохновляет, но если оно понадобится, то мы готовы рассмотреть этот вариант», - добавил он.

До апреля 2016 г. инвестором Конюшенного ведомства был «Оранж девелопмент», входящий в «Плаза лотос групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. В 2010 г. он получил объект от города для приспособления под отель, но работы были приостановлены после того, как совет по культурному наследию не одобрил детали проекта, согласовать новый проект компании не удалось. Стоимость проекта инвестор оценивал в 6 млрд руб., а свои затраты – в 1,2 млрд руб.