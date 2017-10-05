Недвижимость
Платный
Бэла Ляув
Коммерческая недвижимость

Москва заставит собственников развивать промзоны

Им придется объединиться, иначе город сможет изъять участки на территории трех пилотных проектов

Москва выбрала три пилотных проекта комплексного развития территорий. Об этом на международной выставке Exporeal заявил замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов. Это части территорий производственных зон «Бирюлево» (площадью 9,6 га); «Коровино» (10,86 га); «Братцево» (26,36 га).

Всего около 2000 га могут попасть в зону комплексного развития территорий, указывает Артемов. Их развитие потребует порядка 35 млрд евро инвестиций, подсчитывает он.

Это первый опыт реализации проектов по вступившему с начала года федеральному закону 373 «О комплексном развитии территорий». Закон принят для того, чтобы стимулировать развитие неэффективно используемых территорий. Инициировал его в 2013 г. Клуб инвесторов Москвы. Промзоны занимают 15 500 га московской земли (это 17% территории старой Москвы), но таких территорий, где был бы один владелец, практически нет. Идея закона состоит в том, чтобы объединить всех собственников и выработать правовые механизмы, которые позволили бы комплексно развивать промзоны. Закон как раз понуждает собственников земель к приведению принадлежащих им земельных участков в соответствие с региональными градостроительными планами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике