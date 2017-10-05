Москва заставит собственников развивать промзоны
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Москва выбрала три пилотных проекта комплексного развития территорий. Об этом на международной выставке Exporeal заявил замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов. Это части территорий производственных зон «Бирюлево» (площадью 9,6 га); «Коровино» (10,86 га); «Братцево» (26,36 га).
Всего около 2000 га могут попасть в зону комплексного развития территорий, указывает Артемов. Их развитие потребует порядка 35 млрд евро инвестиций, подсчитывает он.
Это первый опыт реализации проектов по вступившему с начала года федеральному закону 373 «О комплексном развитии территорий». Закон принят для того, чтобы стимулировать развитие неэффективно используемых территорий. Инициировал его в 2013 г. Клуб инвесторов Москвы. Промзоны занимают 15 500 га московской земли (это 17% территории старой Москвы), но таких территорий, где был бы один владелец, практически нет. Идея закона состоит в том, чтобы объединить всех собственников и выработать правовые механизмы, которые позволили бы комплексно развивать промзоны. Закон как раз понуждает собственников земель к приведению принадлежащих им земельных участков в соответствие с региональными градостроительными планами.
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