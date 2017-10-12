ДК им. Серафимовича в центре Москвы все-таки сносят

Работы по сносу здания девелопер начал еще летом текущего года М. Стулов / Ведомости

Сегодня возобновились работы по сносу здания ДК им. Серафимовича в центре Москвы. Компания «Талкалегпром» (принадлежит «Донстрою») получила ордер на снос и приступила к демонтажу здания, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы «Донстроя».

«По результатам технического обследования здание ДК признано аварийным, объект имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу», - сказал представитель девелопера.

Работы по сносу здания девелопер начал еще летом текущего года. Но тогда снос остановили местные жители и муниципальные депутаты, заявившие, что здание построено в конструктивистском стиле. Это памятник архитектуры, в основе которого сохраняется двухэтажный кирпичный фабричный корпус бумаго-красильной фабрики купца Шустова.

Однако специалисты Мосгорнаследия не согласились и с тем, что ДК, как утверждали его защитники, представляет собой памятник архитектуры авангарда. Было установлено, что исторический и архитектурный облик здания 1888 г. утрачен после реконструкции 1930-х гг. и поздних многочисленных перестроек и что нет оснований для включения его в список объектов культурного наследия. Соответствующая информация появилась 10 октября на сайте мэрии Москвы.

Возможно, на месте ДК в Среднем Тишинском переулке вскоре будет построен жилой комплекс общей площадью около 34 000 кв. м и стоимостью 3,5-4,5 млрд руб. О соответствующих планах «Донстроя» «Ведомости» узнали в апреле 2017 г. Представитель «Донстроя» уточнил, что «Талкалегпром» является собственником земельного участка по адресу: Средний Тишинский переулок, 5, строение1; 5/7, строения 1 и 2; 5-7, строение 1; 7-9, строение 1 и всех расположенных на нем строений, включая ДК.

Однако Мосгорнаследие рекомендовало все же пересмотреть проект застройки. Чиновники советуют застройщику пойти на диалог с людьми, которым важно сохранение привычной им городской среды.

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