Мосгорнаследие отказалось считать памятником ДК им. Серафимовича

Эксперты Мосгорнаследия не нашли оснований для включения Дома культуры им. Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия. Это сообщает портал мэрии Москвы. О планах «Дон-строй инвеста» построить на месте ДК им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке жилой комплекс «Ведомости» узнали в апреле 2017 г. Градозащитники борются за сохранение здания.

Сайт мэрии цитирует мнение эксперта, профессора и заслуженного деятеля искусств России Андрея Баталова о том, что нет «очевидных и документально подтвержденных данных ни по историко-архитектурной, ни по мемориальной ценности ДК», которые могли бы позволить отнести его к объектам культурного наследия.

Чиновники отвергли возражения градозащитников, которые утверждали, что ДК - памятник архитектуры авангарда, в его основе сохраняется двухэтажный кирпичный фабричный корпус бумаго-красильной фабрики купца Шустова, построенный по проекту Терского, и что когда-то там жил писатель Леонид Андреев.

В Мосгорнаследии установили, что исторический и архитектурный облик здания 1888 г. утрачен в результате реконструкции 1930-х гг. и поздних многочисленных перестроек. «Здание было надстроено третьим этажом, также были сделаны пристройки. Объект является элементом историко-градостроительной среды, претерпевшим несколько реконструкций. Он не получил архитектурного оформления в стиле конструктивизма и не представляет архитектурного интереса», - цитирует портал мэрии. Он упоминает о многочисленных сносах, надстройках и изменениях планировки, в том числе во второй половине ХХ в. Дома, в котором жил Леонид Андреев, уже нет. Здание является аварийным и расположено вне охранной зоны объектов культурного наследия.

Мосгорнаследие рекомендовало все же пересмотреть проект застройки, так как здание ДК важно для местных жителей. Чиновники советуют застройщику пойти на диалог с людьми, которым важно сохранение привычной им городской среды.