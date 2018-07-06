Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Azimut Hotels возьмет в управление гостиницы и санатории «Алросы»

В ее портфеле уже есть объект в Якутске, скоро появится другой – в Краснодарском крае
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Гостиничная сеть Azimut Hotels будет управлять принадлежащим компании «Алроса» оздоровительным центром «Прометей» на Черноморском побережье рядом с Туапсе, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам сделки. Объект вместимостью до 600 человек уже перешел под управление компании, подтвердил представитель Azimut Hotels. «Алроса», по словам ее представителя, ожидает, что профильная управляющая компания улучшит качество отдыха в «Прометее»: «У нее больше опыта в этом бизнесе».

Azimut Hotels – крупнейший российский оператор отелей и один из самых активных игроков на гостиничном рынке. Только за последний год портфель Azimut Hotels увеличился более чем на 1700 номеров за счет отелей в Кемерове, Пензе, Сочи, Кызыле и др. В марте 2018 г. сеть договорилась с ВЭБом об управлении курортом «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском. Владелец Azimut Hotels – Gleden Invest бизнесмена Александра Клячина.

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