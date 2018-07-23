Брат замглавы Ростуризма занялся гостиничным бизнесом
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Брат замруководителя Ростуризма Сергея Корнеева Александр создал компанию, которая будет заниматься строительством гостиниц, рассказал «Ведомостям» знакомый бизнесмена. Согласно ЕГРЮЛу в мае 2018 г. Александр Корнеев учредил фирму «Отели групп». Сам бизнесмен сообщил «Ведомостям», что эта компания планирует построить 3-звездочный отель вместимостью около 500 номеров в терминале B аэропорта «Шереметьево-1». Родство с Сергеем Корнеевым он подтвердил.
Инвестиции в проект бизнесмен оценивает примерно в 1,5 млрд руб. Это будут собственные и кредитные средства, а также деньги частных инвесторов, уточнил Корнеев, не раскрыв детали. Запрос в «Шереметьево» остался без ответа. О проекте «Отели групп» знают два консультанта, работавших с аналогичными объектами в «Шереметьево».
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