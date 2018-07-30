Группа «Самолет» одобрила размещение акций на Московской бирже

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе Евгений Разумный / Ведомости

Акционеры группы «Самолет» намерены обратиться с заявлением о листинге своих акций на Московской бирже, следует из сообщения компании. Они также одобрили увеличение уставного капитала компании на 50 млн акций, которые и планируется предложить инвесторам. Учитывая то, что сейчас уставный капитал компании – 60,4 млн акций, получается, что она может продать более 45% своих бумаг.

Сроки размещения в сообщении группы не указаны. Представитель «Самолета» от дополнительных комментариев отказался.

Источник, близкий к акционерам компании, называет ее решение техническим. Ранее это же в интервью «Ведомостям» говорил миноритарный акционер «Самолета» Игорь Евтушевский. «Это технический шаг, который дает нам дополнительную гибкость в случае благоприятной обстановки на рынке, но ни к чему не обязывает», - рассказывал он. По его словам, задача группы не в том, чтобы любой ценой выйти на биржу, а в том, чтобы получить доступ ко всем возможным инструментам финансирования: если рынок акционерного капитала будет привлекателен, компания проведет IPO.

«Самолет» - один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Его портфель превышает 8 млн кв. м. Акционеры группы - миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин (44%) и фирма Optimus Prime (44%). Конечный бенефициар последней - бизнесмен Павел Голубков. Среди других акционеров «Самолета» сам Евтушевский и Invest AG (управляет активами владельцев «Евраза»).

Совладельцем нескольких компаний, входящих в группу, является брат губернатора Московской области Максим Воробьев. Ему принадлежат доли в фирме «Самолет две столицы», которая занимается развитием жилых проектов в Москве и Санкт-Петербурге.