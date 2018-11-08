Группа ПСН Дмитрия Ананьева продает еще один актив

Участок у Белорусского вокзала может достаться девелоперу Stone Hedge
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Девелоперская компания Stone Hedge ведет переговоры с группой ПСН о приобретении у нее прав на земельный участок площадью 0,5 га на 1-й ул. Ямского Поля, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. По их словам, на этой территории можно построить бизнес-центр, апартаменты или гостиницу наземной площадью около 30 000 кв. м. Представители ПСН и Stone Hedge факт переговоров по участку на 1-й ул. Ямского Поля подтвердили, не назвав сумму потенциальной сделки и предполагаемые сроки ее закрытия.

Stone Hedge специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости, а также редевелопменте промышленных предприятий. Общий портфель компании – 280 000 кв. м. Крупнейший проект – бизнес-центр Neo Geo (125 000 кв. м) в районе ст. м. «Калужская». Основным владельцем компании считается бизнесмен Максим Гейзер.

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