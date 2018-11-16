На участок Минобороны рядом с Кремлем претендуют пять компаний

Участок на Садовнической улице – единственная площадка рядом с Кремлем, доступная инвесторам на открытом рынке. На ней можно возвести жилой проект или апарт-комплекс Максим Стулов / Ведомости

На участие в аукционе по продаже земельного участка на 1,36 га и 13 зданий общей площадью 7800 кв. м на Садовнической улице подано шесть заявок, следует из протокола, опубликованного на сайте «Дом.РФ» (агент по продаже). Эти заявки подали «Галс инвест», «Стройград», «Ситизен», «Терра оптима», Александр Рыжов и «Индекс групп». Однако последней в участии в аукционе было отказано в связи с отсутствием задатка.

Аукцион по продаже этого имущества должен пройти сегодня. Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», «Дом.РФ» выставила на торги площадку, находящуюся на балансе Минобороны. Стартовая цена лота — 1,25 млрд руб. Издание со ссылкой на консультантов отмечало, что участок на Садовнической улице — единственная площадка рядом с Кремлем, доступная инвесторам на открытом рынке. На ней можно возвести жилой проект или апарт-комплекс.

«Ведомости» выясняют, кто стоит за участниками торгов. Известно лишь, что «Галс инвест» входит в принадлежащую группе ВТБ девелоперскую компанию «Галс девелопмент», которая занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Ее представитель участие в торгах подтвердил. Связаться с другими участниками пока не удалось.