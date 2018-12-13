Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Amtel собирает отели

Структуры экс-сенатора Николая Ольшанского продали отель в Подмосковье

Группа Amtel семьи Судхира Гупты приобрела Holiday Inn Moscow Vinogradovo
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Структуры, аффилированные с группой Amtel, приобрели 4-звездочный отель Holiday Inn Moscow Vinogradovo на севере Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, и два консультанта, работавших с объектом. На сайте гостиницы написано, что ее владелец – АО «Отель Виноградово». Согласно ЕГРЮЛу в конце сентября 2018 г. гендиректором компании стала Юлия Шорникова, которая занимает аналогичную должность в «Софт-проекте». Последний, по данным СПАРК, владеет недвижимым комплексом на Коровинском шоссе, 10. По этому адресу расположена гостиница Holiday Inn Moscow Seligerskaya, которая входит в портфель Amtel Properties.

Holiday Inn Moscow Vinogradovo на 154 номера находится в 4 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Владельцем отеля до осени этого года была структура, связанная с бывшим сенатором от Воронежской области и депутатом Госдумы Николаем Ольшанским, говорят два консультанта, работавших с объектом. Ольшанский в этом году занял 140-е место в рейтинге самых богатых россиян журнала Forbes с состоянием $750 млн. До сентября АО «Отель Виноградово» находилось под управлением OOO «Азотинвест», владелец которого – супруга Ольшанского Раиса.

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