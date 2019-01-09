Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: «Эталон» выходит на арену

Структура ВТБ нашла первого крупного арендатора в бизнес-центр «ВТБ арена парк»

Одно из четырех зданий комплекса займет девелоперская компания «Эталон»
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Московское территориальное управление группы «Эталон» арендовало у АО «УК «Динамо» здание в многофункциональном комплексе «ВТБ арена парк» на Ленинградском проспекте. Площадь офисов в нем составляет 9174 кв. м, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавшие с проектом. Сделка, по их словам, закрылась в самом конце 2018 года, она заключена сроком на семь лет. Представители девелопера проекта – УК «Динамо» и брокера сделки – Сushman & Wakefield эту информацию подтвердили. Представитель «Эталона» уточнил, что в «ВТБ арена парк» переедут все подразделения московского территориального управления группы. Сейчас они расположены в разных районах Москвы и в Подмосковье.

«Эталон» – один из крупнейших жилых застройщиков в России. По данным агентства InfoLine, в 2017 г. он ввел 374 000 кв. м жилья и по этому показателю занял 4-е место в рейтинге крупнейших девелоперов страны. Основной акционер группы – семья ее основателя Вячеслава Заренкова, ей принадлежит 30,7% девелопера. В ноябре прошлого года источники, близкие к разным сторонам переговоров, рассказывали, что большую часть пакета выкупит структура АФК «Система». Сам Заренков говорил, что на обсуждение совета директоров группы никакой сделки по продаже его пакета не выносилось, а он остается крупнейшим акционером группы. При этом основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков факт переговоров подтверждал.

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