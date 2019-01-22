Продажи дорогого жилья в Москве бьют рекорды

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Самым дорогим районом в столице остаются Патриаршие пруды – в среднем за 1 кв. м здесь просят 1,8 млн руб. Владимир Астапкович / РИА Новости

2018 год стал рекордным по количеству сделок с высокобюджетной недвижимостью, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank: за прошлый год закрыто больше 1000 сделок в элитном и премиальном сегментах суммарно на 77 млрд руб. Предыдущее достижение было зафиксировано годом ранее, когда девелоперы продали 788 объектов примерно на 66 млрд руб. Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева приводит похожие цифры: в Центральном округе Москвы заключено около 950 сделок с элитной недвижимостью на 70 млрд руб. Это на треть превышает показатели предыдущего года, добавляет она.

Тенденцию подтверждают и опрошенные «Ведомостями» девелоперы. В 2018 г. «Дон-строй инвест» продал на четверть больше элитных квартир – 21 600 кв. м, рассказала гендиректор компании Алена Дерябина, это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю «Дон-строй инвеста». Впрочем, по ее словам, существенный рост характерен для всех сегментов жилья. За прошлый год в проектах элитного сегмента увеличилось как число сделок, так и цена, говорит представитель Capital Group. За этот же период Vesper продала недвижимости на 12,6 млрд руб. – на 57% больше, чем годом ранее, указывает представитель компании, отмечая повышенный спрос на объекты стоимостью от $3 млн.