Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Дорогие квартиры пошли на рекорд

Продажи дорогого жилья в Москве бьют рекорды

Девелоперы продали в прошлом году квартиры на 77 млрд рублей
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2018 год стал рекордным по количеству сделок с высокобюджетной недвижимостью, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank: за прошлый год закрыто больше 1000 сделок в элитном и премиальном сегментах суммарно на 77 млрд руб. Предыдущее достижение было зафиксировано годом ранее, когда девелоперы продали 788 объектов примерно на 66 млрд руб. Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева приводит похожие цифры: в Центральном округе Москвы заключено около 950 сделок с элитной недвижимостью на 70 млрд руб. Это на треть превышает показатели предыдущего года, добавляет она.

Тенденцию подтверждают и опрошенные «Ведомостями» девелоперы. В 2018 г. «Дон-строй инвест» продал на четверть больше элитных квартир – 21 600 кв. м, рассказала гендиректор компании Алена Дерябина, это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю «Дон-строй инвеста». Впрочем, по ее словам, существенный рост характерен для всех сегментов жилья. За прошлый год в проектах элитного сегмента увеличилось как число сделок, так и цена, говорит представитель Capital Group. За этот же период Vesper продала недвижимости на 12,6 млрд руб. – на 57% больше, чем годом ранее, указывает представитель компании, отмечая повышенный спрос на объекты стоимостью от $3 млн.

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