Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Офисы окружают «Сити»

Рядом с «Москва-сити» появится крупный офисный комплекс

Деловой центр площадью 120 000 кв. м может построить MR Group
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Компания MR Group собирается построить высотный многофункциональный комплекс общей площадью около 120 000 кв. м рядом с деловым центром «Москва-cити», рассказал один из партнеров девелопера. Об этом также знают топ-менеджеры трех консалтинговых компаний, работавших с этим проектом. По их словам, MR Group либо уже приобрела, либо вот-вот купит права на земельные участки общей площадью более 2 га между Третьим транспортным кольцом, Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей – рядом с платформой Тестовская. Концепция проекта пока не утверждена, продолжают собеседники «Ведомостей», но с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть проекта займут офисы. Запрос в MR Group остался без ответа. Продавцов участков собеседники «Ведомостей» не назвали.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Портфель компании – более 5 млн кв. м: это многофункциональные жилые комплексы «Фили град», «Савеловский сити», индустриальный парк «Ступино квадрат» и т. д. С 2015 г. компания управляет проектами Сoalco Василия Анисимова площадью примерно 1 млн кв. м. Акционеры MR Group – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко.

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Комментарии
bogdanov7080
10:37 01.02.2019
В переписи населения которую готовит Орешкин нет такого рода деятельности.
00
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