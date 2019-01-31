Рядом с «Москва-сити» появится крупный офисный комплекс

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Концепция проекта пока не утверждена, но с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть проекта рядом с платформой Тестовская займут офисы Евгений Разумный / Ведомости

Компания MR Group собирается построить высотный многофункциональный комплекс общей площадью около 120 000 кв. м рядом с деловым центром «Москва-cити», рассказал один из партнеров девелопера. Об этом также знают топ-менеджеры трех консалтинговых компаний, работавших с этим проектом. По их словам, MR Group либо уже приобрела, либо вот-вот купит права на земельные участки общей площадью более 2 га между Третьим транспортным кольцом, Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей – рядом с платформой Тестовская. Концепция проекта пока не утверждена, продолжают собеседники «Ведомостей», но с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть проекта займут офисы. Запрос в MR Group остался без ответа. Продавцов участков собеседники «Ведомостей» не назвали.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Портфель компании – более 5 млн кв. м: это многофункциональные жилые комплексы «Фили град», «Савеловский сити», индустриальный парк «Ступино квадрат» и т. д. С 2015 г. компания управляет проектами Сoalco Василия Анисимова площадью примерно 1 млн кв. м. Акционеры MR Group – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко.