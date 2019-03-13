MR Group построит жилой квартал у Павелецкого вокзала вместе с Мошковичем

Стройка завершится в 2025 году и обойдется партнерам в 27 млрд рублей

Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Промзона за 27 млрд руб.

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Партнером по проекту, скорее всего, будет девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших девелоперов Москвы – MR Group построит жилой квартал на Дубининской улице недалеко от Павелецкого вокзала, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. Общая площадь проекта составит 250 000 кв. м, инвестиции – около 27 млрд руб., уточнил представитель MR Group.

Ее партнером по проекту, скорее всего, будет девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича, говорят брокеры, но за его развитие будет отвечать именно MR Group. Представители девелоперов это не комментируют. Но близкий к одному из них человек эту информацию подтвердил. Юридически земельный участок под будущий проект оформлен на ООО «Дубининская 59», строить будет ООО «Специализированный застройщик «Дубининская». Согласно ЕГРЮЛу владельцы обеих фирм – ООО «Левел груп» Мошковича (51%) и ООО «Р-проект» (49%), принадлежащее основному акционеру MR Group Роману Тимохину.