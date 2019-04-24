Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Отель на клубном месте

В бывшем здании клуба Б2 откроется отель AC Hotels by Marriott

Это первая гостиница под этим брендом в СНГ

В Россию выходит гостиничный бренд AC Hotels by Marriott. Первый отель под этой вывеской появится в бывшем здании министерства монтажных и специальных строительных работ СССР и клуба Б2 на Большой Садовой улице. Об этом «Ведомостям» рассказали директор компании – владельца объекта Rossmils Алексей Могила и директор по развитию Marriott International в России и СНГ Иван Кисеев. По их словам, стороны подписали договор франшизы.

Гостиницу AC Hotels by Marriott на 240 номеров планируется открыть к 2020 г. По словам Кисеева, это будет первый отель под брендом AC Hotels by Marriott не только в России, но и в СНГ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике