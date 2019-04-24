Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Отель на клубном месте
В бывшем здании клуба Б2 откроется отель AC Hotels by Marriott
Это первая гостиница под этим брендом в СНГ
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В бывшем здании клуба Б2 в центре Москвы откроется гостиница AC Hotels by Marriott
AC Hotels by Marriott
В Россию выходит гостиничный бренд AC Hotels by Marriott. Первый отель под этой вывеской появится в бывшем здании министерства монтажных и специальных строительных работ СССР и клуба Б2 на Большой Садовой улице. Об этом «Ведомостям» рассказали директор компании – владельца объекта Rossmils Алексей Могила и директор по развитию Marriott International в России и СНГ Иван Кисеев. По их словам, стороны подписали договор франшизы.
Гостиницу AC Hotels by Marriott на 240 номеров планируется открыть к 2020 г. По словам Кисеева, это будет первый отель под брендом AC Hotels by Marriott не только в России, но и в СНГ.
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