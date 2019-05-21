«Киевская площадь» покупает транспортно-пересадочный узел «Нагатинская»
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Компания «Кет К» подала заявку на приобретение 99% долей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» на Варшавском шоссе, следует из протокола на сайте информационного портала Москвы. При стартовой цене 74,08 млн руб. за лот предложение «Кет К» оказалось на 100 000 руб. больше. Это была единственная заявка, сказано в документах. По условиям конкурса договор купли-продажи может быть заключен с единственным претендентом.
Согласно ЕГРЮЛу компания «Кет К» принадлежит бизнесмену Альберту Иманилову. Он же является совладельцем проектов девелопера SDI Group. Другой ее акционер, Ильгар Гаджиев, обвинил в захвате своего строительного бизнеса «неизвестных третьих лиц», за которыми стоит один из владельцев компании «Киевская площадь» – Год Нисанов, сообщало в начале мая издание The Bell со ссылкой на самого Гаджиева. По словам последнего, его партнер Иманилов как раз представляет интересы Нисанова, отмечало издание. Строительством ТПУ «Нагатинская» будет заниматься «Киевская площадь», знают два консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил источник в компании. Представитель «Киевской площади» пообещал ответить на вопросы «Ведомостей» позже.
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