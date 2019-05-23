«Вкусвилл» арендует склад на севере Подмосковья

Андрей Гордеев / Ведомости

Ритейлер «Вкусвилл» договорился с PNK Group об аренде у нее 108 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк Вешки», расположенном на Алтуфьевском шоссе, сообщили представители сторон, а также компании Cushman&Wakefield, которая выступала консультантом сделки. По их словам, в 2019 г. арендатор займет здание площадью 87 000 кв. м, а к 2021 г. – оставшиеся 21 000 кв. м. Строительство объекта уже началось.

«Вкусвилл» – один из самых быстрорастущих российских ритейлеров. Компания ежегодно открывает 150–250 магазинов. Сейчас, по данным компании, у нее примерно 800 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Калуге, Владимире и т. д.

Условия сделки по аренде «PNK парк Вешки» стороны не разглашают. Директор департамента инвестиционных сделок и управления активами Knight Frank Сергей Кузичев считает, что стоимость аренды в таком месте, учитывая близость объекта к МКАД, может составлять 5000–5500 руб. за 1 кв. м. в год без учета налогов и расходов на обслуживание. Такая же оценка была в марте этого года и у директора департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александра Перфильева. Получается, что «Вкусвилл» будет ежегодно платить за свой склад 435–479 млн руб., а после расширения – 540–594 млн руб.

Аренда склада «Вкусвиллом» станет одной из крупнейших сделок этого года. Так, в этом году «Яндекс.Маркет» договорился об аренде свыше 150 000 кв. м складов. Однако тут речь идет о двух объектах, которые будут использоваться под совместный проект «Яндекса» и Сбербанка – маркетплейс «Беру». Компания снимет 40 000 кв. м в комплексе «Софьино» на Новорязанском шоссе с возможностью расширения до 100 000 кв. м. Еще 15 000 кв. м (с постепенным увеличением до 51 000 кв. м) «Беру» займет в логопарке «Томилино».

Кроме этого, по данным Knight Frank, в I квартале этого года «Спортмастер» арендовал 35 000 кв. м в логистическом парке «Холмогоры», а компания DPD – 17 500 кв. м в «Дмитровском логистическом парке».